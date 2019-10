Rootsi ralli tuli WRC sõitjatele vastu ning tegi oodatud sammu

Tavapäraselt on Rootsis reedesel päeval esimesena startijad ehk MM-sarja paremad kehvas seisus, sest hommikusel tiirul peavad nad lume sees ülejäänutele värske jälje sisse ajama, pärastlõunasel tiirul tuli seda tööd teha sisuliselt uuesti, sest vahepeal olid rajal käinud Historic-klassi ajaloolised ralliautod, mis sõitsid teise teljevahega täiesti isepärase jälje sisse.

Uuel hooajal otsustasid aga korraldajad, et Historic-klassi autod asuvad rajale alles pärast seda, kui WRC masinad on katsed kaks korda läbi sõitnud. Rallitrassi pealiku Stig Rune Kjernsli sõnul peaks see tagama võrdsemad võimalused MM-sarja liidritele.

Laupäevasel päeval, kui sõidetakse reedese võistluspäeva paremusjärjestuse pööratud rivistuses, naasevad Historic-klassi autod oma tavapärasele kohale kahe WRC läbimise vahel, mis tähendab, et MM-sarja ässade jaoks saab olema väga oluline reedel kõrge koht välja võidelda, et mitte laupäeval kaks korda lumesahka mängida.

Trassi osas on võrreldes tänavu peetud Rootsi ralliga muudetud enam kui pool. 19 kiiruskatsega sõidetakse kokku maha 301,26 km.