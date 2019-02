Rootsi ralli tulevik WRC-sarjas on ohus

Nimelt toimub Rootsi ralli ajal samadel katsetel ka Historic-ralli - katsete esimese ja teise läbimise vahel sõidavad trassil erinevad vanad rallimasinad. Võistlus on küll populaarne - tänavu võitis selle näiteks Petter Solberg koos naise Pernillaga - ning toob raha sisse, kuid WRC tippsõitjad on sellele vastu, sest Historic-masinate sõidujoon on tänapäevastest autodest erinev ning esimesena rajale minevate WRC autode jaoks muudab see olud väga keeruliseks.

Iseäranis palju mõjutavad Historic-autod teeolusid siis, kui lund on vähe - täpselt nagu tänavu.

FIA on korduvalt Rootsi ralli korraldajatel palunud ümber mõelda, kuidas Historic rallit MM-etapi ajal teistmoodi korraldada saaks, kuid seni ei ole kõnelused tulemusi andnud. Etapi tegevjuht Glenn Olsson sõnas, et ta ei tunne FIA-lt survet ning turvadelegaat Michele Mouton oli asjadega rahul. Portaali Autosport andmetel kavatseb Olsson ka järgmisel aastal Historic ralli täpselt samamoodi korraldada.

FIA rallijuht Yves Matton saab küll Olssonist rahalistel põhjustel aru, kuid leiab, et korraldust tuleks siiski muuta.

"Saame neist küll osaliselt aru, kuid samal ajal mängib see ka rolli, kui hindame tulevikus etapi kohta MM-kalendris," sõnas Matton.

Belglase sõnul sooviks ta isiklikult kalendris isegi mitut lumerallit näha ning vihjas, et ehk tuleks Rootsi ralli asukohta muuta. "Meie DNA-s on võistlejad proovile panna võimalikult erinevates tingimustes. Lumeralli on fantastiline asi, kuid peaksime mõtlema ka sellele, et lund iga kord ikka kindlasti oleks."