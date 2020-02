Rootsi ralli liider kiitis noort tiimikaaslast: soovin, et oleksin ka oma teisel etapil nii hea olnud

Kui Evans on näidanud fenomaalset kiirust ning kogu rallit valitsenud, siis Rovanperä on kindla sõiduga valmistanud Rootsis ehk veelgi suurema üllatuse. Alles oma teist MM-rallit WRC masinaga tegev Rovanperä heitleb kolmanda koha nimel kuuekordsest maailmameistrist tiimikaaslase Sebastien Ogier'ga. Kaks kiiruskatset enne lõppu edestab nooruke soomlane kogenud kolleegi 1,3 sekundiga.

"Ma ei oleks osanud oodata, et Kalle nii kõvasti sõidab," kiitis Evans noort tiimikaaslast. "Ütlesin ta isale Harri Rovanperäle (endine rallisõitja - toim), et soovin, et oleksin ise ka oma teisel etapil juba nii hea olnud. Kalle teeb praegu suurepärast tööd."

Seitsme kiiruskatse järel on Evansi edu valitseva maailmameistri Ott Tänaku (Hyundai) ees 16,9 sekundit. Rovanperä jääb britile alla 28 sekundiga. Rootsi ralli lõpuni on jäänud kaks kiiruskatset.