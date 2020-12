Rootsi ralli jääb ära ja Soomes peetakse 2021. aastal kaks WRC etappi?

Rootsi rallile on kõva põntsu pannud koroonaviiruse pandeemia. Kuna pole näha, et viirus veebruariks oluliselt järgi annaks, ei paista, et raja äärde ka publikut lubada saaks. Ilma publikuta ei näe rootslased aga ralli korraldamisel majanduslikus võtmes mõtet.

Võimaliku alternatiivina veebruarikuu talveralli aknasse nähakse Põhja-Soomet, kus juba praegu lumepuudust ei ole.

Arvatakse, et Rootsi ralli tuleviku osas saavad võtmetähtsusega olema järgmised nädalad.

Urheiluuutiset.com kirjutab, et nende informatsiooni kohaselt planeeritakse Põhja-Soomes toimuvat WRC rallit veebruari viimaseks nädalavahetuseks. Rootsi ralli on hetkel kavas 11.-14. veebruarini.

Traditsiooniline Soome ralli on 2021. aasta kalendris kavas 29. juulist 1. augustini peale Rally Estoniat (15.-18. juuli).