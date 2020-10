Rootsi MM-ralli jaoks töötatakse välja eriplaan, lõplik otsus tehakse enne jõule

Koroonaviirusest tingitud kogunemispiirangud leevenevad Rootsis novembri alguses, kuid Rootsi MM-ralli korraldajate jaoks on olukord endiselt keeruline. Plaan on rajada kiiruskatsete juurde eraldi pealtvaatajate alad, kuhu igaühele pääseks maksimaalselt 300 inimest.

"Võistlusala piirneb lõunas Karlstadiga, põhjas Limaga ning külastame ka Norrat. See on tohutu ala. Sel põhjusel on meie eesmärk kasutada varianti, et iga publikuala arvestatakse eraldi kogunemisena. Plaanime ehitada eraldi publikualad, mis jäävad üksteisest mitme kilomeetri kaugusele," avas Rootsi ralli eriplaani Aftonbladetile võistluste tegevjuht Glenn Olsson.

Ralli korraldajad töötavad plaani välja koostöös kohalike omavalitsuste ja riigiga.

"Usume, et koroonaolukorraga on võimalik kohaneda. Publikualad pole üksteisega kontaktis. Järgmisel aastal on meil palju uusi kiiruskatseid ja nüüd töötame aktiivselt turvalise plaani nimel," rääkis Olsson.

Rootsi rallil on kavas nelja päeva jooksul läbida 19 kiiruskatset. Võistlusala ulatub nüüd põhja poole, et tagada radadele talvised tingimused. Eelmisel talvel olid korraldajad sunnitud rallit lumepuuduse tõttu märkimisväärselt lühendama.

11.-14. veebruarile 2021 planeeritud Rootsi ralli lõplik saatus selgub lähikuudel. "Soovime lõpule viia arutelud oma partneritega novembri lõpuks, et saaksime enne jõule otsustada, kas võistlus korraldada või mitte," ütles Olsson.