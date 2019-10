Roland Poomi päev jäi Walesi rallil ootamatult lühikeseks

Eilsel testikatsel näitas Poom JWRC klassi teist aega ning õhtusel publikukatsel sai ta kirja kuuenda aja, jäädes katse võitjale alla 8,4 sekundiga.

Reedese avakatse stardis purunes Poomi Ford Fiesta R2T autol vasak esimene pooltelg. Ta jõudis küll ligi kolmeminutilise kaotusega katse lõppu, kuid kuna meestel polnud varu pooltelge kaasas, pidid nad reede võistluspäeva katkestama.

"Peale Soome MM-rallit saime esimest korda tagasi R2 autosse istuda just siin Walesis. Testikatsel sõitsime välja teise tulemuse ja saime seal eesootavaks nädalavahetuseks hea tunde kätte. Eile õhtul sõidetud avakatse sõideti ringrajal, kus oli sees paar kruusalõiku ning kuna sõitsime vihmas ja pimedas, siis tahtsime selle suurte riskideta ja vigadeta läbi sõita. Kahjuks täna hommikuse avakatse stardis läks me autol pooltelg katki. Sõitsime küll katse lõpuni, kuid edasi sõita ei saanud.Kas midagi jäi mehaanikute poolt kontrollimata või oli see puhas ebaõnn, seda ma öelda ei oska. Igal juhul väga kurb. Homme jätkame ja proovime lihtsalt võimalikult palju sellelt rallilt õppida," kommenteeris Poom.

Walesi MM-ralli jätkub Poomi jaoks laupäeval seitsme kiiruskatsega, mille jooksul läbitakse ilma hoolduspausita 151,24 katsekilomeetrit.