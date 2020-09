Roland Poomi ja Erik Lepiksoni Rally Estonia rikkusid rehvipurunemised

Päeva alustasid Poom – Lepikson WRC3 klassi 16. ajaga ning parandasid katse katselt koha võrra tulemust. Lõunapausiks olid nad tõusnud absoluudis samuti koha võrra ning jätkasid 16. positsioonil. Hommikuste katsete kordustel jätkati tõusvas tempos, kuni ralli viimasel katsel pidi sarnaselt laupäevaga taas rehvivahetuse ette võtma. Ralli kokkuvõttes finišeeriti WRC3 klassi 15. kohal.

„Väga sõita kahjuks seekord korralikult ei saanud. Eile läks kohe alguses rehv katki, mis päris motivatsiooni alla ei võtnud, kuid pidime selle ringi turvaliselt lõpuni tulema. Teisel ringil purunes koguni kaks rehvi korraga ja siis oli juba keeruline korralikus tempos jätkata,“ võttis Poom Rally Estonia kokku.

„Täna hommikul läks autol pooltelg ja auto ujus tänu sellele ülejäänud katsetel päris palju. Viimasel katsel purunes taas rehv," jätkas Poom. "Kahju, et nii palju rehvipurunemisi oli ja imelik, et need kõik juhtusid kiirete kohtade peal. Olen nüüd sõitnud erinevate autodega. Kuigi õiget pilti Fordist ette ei saanud, siis mulle on senistest autodest meeldinud kõige rohkem sõita Hyundaiga. Hooaeg jätkub mul nüüd tõenäoliselt Saaremaal. Kas veel sel aastal ka mõne MM-ralli sõidame, selgub lähinädalatel."