Roland Poom: võitmise survet peale ei pane, tahame Soome rallit nautida

„Soome on ainuke ralli JWRC kalendris, mida ma varasemalt sõitnud olen. Eelmisest aastast on väga positiivsed tunded, seega lähen rallile vastu kindlasti hea tundega. Rally Estonia läbimine M-Sport meeskonna uue Fiesta R2 ralliautoga oli väga heaks ettevalmistuseks. Soomes endale ralli võitmise survet kindlasti peale ei pane, sest tahame rallit nautida ja kui kõik sujub, siis usun, et oleme ralli lõpuks heal positsioonil,“ sõnas Poom enne Soome MM-rallit.

Kui Rolandit ootab sel nädalavahetusel ees karjääri neljas MM-ralli ja teine Soome MM-etapp, siis Keni on ees ootamas karjääri 21 MM-ralli ja kuues Soome MM-ralli.

Roland Poomi ja Ken Järveoja Ford Fiesta R2T19 võistlusauto kannab eeloleval nädalavahetusel numbrit 75.

Kokku sõidetakse tänavusel Soome MM-rallil 23 kiiruskatset ning läbitakse 307,58 katsekilomeetrit.

Autoralli MM-sarja JWRC klassi punktijärjestus enne Soome MM-rallit:

1.Jan Solans - Mauro Barreiro 71

2.Tom Kristensson - Henrik Appelskog 62

3.Dennis Radström - Johan Johansson 56

...

5.Roland Poom – Ken Järveoja 26