Roland Poom läheb Walesis püüdma JWRC MM-tiitlit ja uustulnuka auhinda

Roland Poom „Topeltpunktid Walesis annab meile matemaatilise võimaluse ka JWRC MM-tiitel võita. Läheme sellele etapile sama plaaniga nagu teistelegi, et tahaks kõik katsed läbi sõitja ja lõpetada poodiumil. Kõik, mis on rohkem, olen rahul, alla selle mitte. JWRC sarjas on vaja eelkõige mõistliku tempoga sõita ja autot hoida, sest R2 autoga ei saa alati endast maksimumi anda vaid peab targalt sõitma. Need 15 000€, mis on uustulnukale auhinnaks oleks kindlasti järgmise hooaja eelarvet silmas pidades abiks.“

Walesi MM-ralli saab alguse neljapäeval ning nelja võistluspäeva jooksul sõidetakse 22 kiiruskatset ja läbitakse 309,76 katsekilomeetrit. Ilmajaam lubab kuni pühapevani ralli piirkonda tugevat vihma ja tuult, mis tähendab, et võistlejaid ootavad Walesi rallile omased rasked tingimused.

Autoralli MM-sarja JWRC klassi punktijärjestus enne Walesi MM-rallit

1.Tom Kristensson - Henrik Appelskog 95

2.Jan Solans - Mauro Barreiro 94

3.Dennis Radström - Johan Johansson 61

4.Roland Poom – Ken Järveoja 41

Autoralli MM-sarja JWRC klassi uustulnukate punktijärjestus enne Walesi MM-rallit

1.Tom Kristensson - Henrik Appelskog 95

2.Roland Poom – Ken Järveoja 41

3.Mārtiņš Sesks - Krišjanis Caune 25