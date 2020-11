Robert Kubica lükkas tagasi pakkumise startida Monza WRC etapil

"Mind ahvatles üks inimene ning nad tahtsid isegi kohtuda, kuid ma pidin neile ütlema, et sellest pole mõtet isegi rääkida," ütles Alfa Romeo vormel 1 tiimi reservsõitja, vahendab portaal Grandpx.news.

"Kui Bahreini etapp ei oleks Monza ralliga samal nädalavahetusel (4.-6. detsember), oleks mul ahvatlus sinna minna. Ringrajal peetav rallietapp on väga huvitav kombinatsioon," lisas 35-aastane Kubica, kes võitis Monza ralli 2014. aastal.

2013.-2015. aastani WRC sarjas sõitnud Kubica välistas 2021. aastal täiskohaga autoralli MM-ile naasmise. "Mul on selle distsipliini vastu liiga suur austus, et seda teha. Kõike tuleb teha õigel moel ning ma tean, millist valu ja kui palju energiat see nõuab. Väga vähesed inimesed mõistavad, kui keeruline see on, mistõttu ma ei usu, et mind ahvatleks mõte terve rallihooaja kaasa tegemisest."

Kubica tegi sel aastal kaasa Saksa kereautode sarja DTM hooaja, saades kokkuvõttes 15. koha.