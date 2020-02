REPLIIK | Kallis Kaja, ralli ongi oluline

Niipea, kui ralli MM-etapp stardib, Ott Tänak kaasa lööb ja esiküljed vallutab, on pahaseid. Eranditult. Ralli ralli järel. Seekord oli kuri Reformierakonna esinaine Kaja Kallas, kes säutsus...

„Vabandan, aga jälle ralli? Kas tõesti on selle järele nii suur tellimus, et kõikide uudisportaalide kõige tähtsamad uudised on rehvivalikust ja teekattest? Võib-olla olen lihtsalt erand.”

Jah, kallis Kaja, oled tõesti erand, kui sind ralli ei huvita. Ning selgitan veelkord: portaalid panevad esiuudisteks need lood, millel on kõige enam lugejaid. See, mis köidab vähem, on allpool. Mitte vastupidi. Kui Eesti rahvas tahab teada rehvivalikust ja teekattest, siis nii lihtsalt on. Ent kohe, kui eestimaalastel tekib suurejooneline huvi Reformierakonna valimisprogrammi vastu, vajuvad Tänaku uudised põhja suunas.

Muide, miks Kallas ei imesta, kui valimispäeval troonivad esikülgedel valimisuudised? Seda mõistagi juhul, kui Tänakul pole käsil otsustavaid hetki võitluses MM-tiitlile.