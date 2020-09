Rehvitootja põhjendas, miks Rally Estonial oli nii palju rehvipurunemisi: sellist väljakutset näeb WRC-sarjas harva

Michelini bossi sõnul saab suurt purunemiste arvu selgitada arvukate hüpetega, mis panid rehvid tõsiselt proovile eriti seetõttu, et maandumiskohtades tekkisid suured roopad.

"Meie rehvid pidid toime tulema ekstreemsetes olukordades, mis ei olnud seotud ralli kiiruskatsete suure kiiruse ega ilmaga, kuna temperatuur püsis suurema osa päevast 20 kraadi juures. Põhjuseks oli pigem löökide suur jõud, mida rehvid pidid kiirematel rajaosadel taluma. See tegi sellest sündmusest väljakutse, mida me WRC tasemel harva näeme," selgitas Remy.

Ta lisas: "Laupäevaste kiiruskatsete teise läbimise ajal olid kiirused täpselt sama suured kui hommikul, kuid vahepeal olid tekkinud roopad, mis muutsid mõju vältimatuks. Pealegi olid esimesel läbimisel lahti sõidetud kivid täiendavaks ohuks, eriti kui need asusid trajektooril, mida läbiti kiirusega kuni 170 km/h."

Remy sõnul valisid enamus rallisõitjaid nende kõige mitmekülgsema keskmise koostisega rehvi Michelin LTX Force M6 ega pidanud vajalikuks kasutada kõige vastupidavamat H4 rehvi, mis oleks jälle vähem haarduvust andnud.

Näiteks rikkusid rehvipurunemised Roland Poomi võistluse, kes pidi WRC3 klassis piirduma 15. kohaga. „Väga korralikult sõita kahjuks seekord ei saanud. Laupäeval läks kohe alguses rehv katki, mis päris motivatsiooni alla ei võtnud, kuid pidime selle ringi turvaliselt lõpuni tulema. Teisel ringil purunes koguni kaks rehvi korraga ja siis oli juba keeruline korralikus tempos jätkata. Pühapäevasel viimasel katsel purunes taas rehv. Kahju, et nii palju rehvipurunemisi oli ja imelik, et need kõik juhtusid kiirete kohtade peal,“ sõnas Poom.