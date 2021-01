Ratas tegi kolmest rallimaailma tipptegijast Eesti e-residendid

Vatanen on 1981. aasta autoralli maailmameister. 54-aastane belglane Matton on endine rallisõitja, kes töötas 2010-ndatel erinevatel ametikohtadel Citroeni meeskonnas, sealhulgas WRC tiimi pealikuna.

Tänu e-residentsusele said asjaosalised allkirjastada hübriid pressikonvrentsil Rally Estonia kaheaastase lepingu WRC sarjaga ning sõlmida viiepoolse koostöömemorandumi koos Eesti Vabariigi valitsuse ja Rally Estonia korraldajatega.

"Olen sakslane, aga tunnen end natuke eestlasena. Aitäh e-residentsuse eest!" ütles Siebel. "See oli innovatiivne. Eelmine aasta tõestas, kui väga me innovatiivsust vajame. Olen aru saanud, et eestlased teevad selles digitaliseerumise protsessis väga head tööd. See pressikonverents, mis meil praegu on, on innovatsiooni parim näide."

Rally Estonia on 2021 aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse Tartus, Tartu vallas, Otepää vallas, Elva vallas, Kanepi vallas, Kambja vallas ning mujal Lõuna-Eesti teedel 15.-18. juulil 2021. Täna kinnitati, et Eesti etapp on WRC kalendris kindlal kohal ka 2022. aastal.

Urmo Aava intervjuu Delfile:

Kommentaarid pressiteatest:

Peaminister Jüri Ratas: „2020 Rally Estonia oli suurepärane õnnestumine. Seda suurem on rõõm teatada, et sellel ja järgmisel aastal on Rally Estonia saanud õiguse korraldada FIA autoralli maailmameistrivõistluste etappi. See näitab, et meid usaldatakse maailmas ja seda, mismoodi saadi COVID-19 tingimustes ilma nakatumisteta hakkama, hindasid kõrgelt nii rahvusvahelised organisatsioonid kui Eesti Vabariigi Terviseamet. Ma soovin õnne korraldajatele, koostööpartneritele Eestist ja maailmast ning kõikidele rallisõpradele üle maailma. Teie toel Eesti positsioon rallimaailmas kindlasti tugevneb. Ma soovin edu ja jõudu kõikidele osapooltele.“

Kultuuriminister Tõnis Lukas: „Rahvusvaheline suursündmus WRC ralli pakub head võimalust tutvustada Eestit, meie kultuuri ja ajalugu. Muidugi on sel positiivne majanduslik mõju. Tänu kõrgetasemelisele korraldusele ja professionaalsele tele- ja veebiülekande teenustele said miljonid vaatajad üle maailma juba eelmisel aastal osa meie ilusast maast ning õnnestunud spordi sündmusest ja muidugi Ott Tänaku ja Martin Järveoja võidust. See kordub ka sellel ja järgmisel aastal. Tänan promootorit usalduse eest ja loodan pikaajalisele heale koostööle. Eesti poolne korraldusmeeskond alt ei vea.“