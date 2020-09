Raskesse olukorda sattunud Thierry Neuville loodab, et õnn leiab ta lõpuks üles

"Eestis ei saanud me kiirusele vastavat tulemust, seega tahame Türgis asjad õigeks seada. Türgi katsed on kenad, seal on sujuvaid lõike, aga ka väga käänulisi teid. Aga loomulikult on tegu hooaja ühe karmima ralliga. Peame isegi karmidel lõikudel maksimumi andma ja samaal ajal püüame auto terveks jätta," rääkis Neuville Hyundai pressiteenistusele.

"Meie eesmärk on koguda Türgist maksimaalselt punkte. Oleme Türgis alati head kiirust näidanud, aga soovitud tulemust pole me veel kätte saanud. Loodetavasti on meil kolmandal korral õnne," lisas belglane.

2018. aastal sai Neuville Türgis 16. ja 2019. aastal 8. koha. Tänavu enam eksimusteks ruumi ei ole, sest ta on kolm etappi enne hooaja lõppu 42 punktiga viiendal kohal. Liider Sebastien Ogier (Toyota) on 37 punkti kaugusel.

MM-sarja punktiseis enne Türgi rallit:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 79

2. Elfyn Evans (Toyota) 70

3. Ott Tänak (Hyundai) 66

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 55

5. Thierry Neuville (Hyundai) 42

6. Teemu Suninen (M-Sport) 34

7. Esapekka Lappi (M-Sport) 30

8. Craig Breen (Hyundai) 25