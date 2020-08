Rally Estoniast järgmine WRC etapp peetakse ilma publikuta

Türgi mootorispordi föderatsioon TOSFED otsustas autoralli MM-etapi kinniseks kuulutada teisipäeval.

Esialgu oli Türgi ralli kavas 24.-27. septembrini, kuid lükati nädala võrra edasi, et tiimid saaksid otse minna oktoobri alguses toimuvale Ypresi rallile Belgiasse. Täna hommikul teatas WRC promootor aga, et Belgias sõidetakse hoopis novembris viimasena kavas olnud Jaapani ralli asemel.

Türgi ralli sõidetakse tänavu lühemalt kui tavaliselt. 12 kiiruskatse kogupikkus on 223 kilomeetrit. Testikatse peetakse reede, 18. septembri hommikul ning õhtul ootab sõitjaid ees kaks esimest kiiruskatset. Laupäeval, mil katsekilomeetreid on 107, sõidetakse kaks korda läbi kolm katset. Pühapäeval sõidetakse kask korda läbi Cetibeli ja Marmarisi katsed. Marmarisi katse teine läbimine on ühtlasi punktikatse.