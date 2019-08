Rally Estonial vigastada saanud Elfyn Evans jääb eemale ka Saksamaa rallilt

30-aastane britt vigastas selga tänavusel Rally Estonial ning pidi seetõttu kõrvalt vaatama ka äsja lõppenud Soome rallit. Arstid on jälginud waleslase paranemist ning otsustasid, et Saksamaa etapiks mees piisavalt terveks ei saa.

"Mul on väga kahju, et pean hooaja nii olulises punktis jääma etappidelt eemale," sõnas Evans. "Pean enda tervise eest hoolitsema. Väga ahvatlev on lihtsalt mõelda, et pole hullu ja tulla tagasi, aga vajan rohkem aega tagasi tulekuks."

Veel pole selgunud, kes Evansi asemel M-Spordi eest Saksamaal sõidab. Võimalikeks variantideks on Soomes britti asendanud Gus Greensmith ja lisaks veel prantslane Eric Camilli ning välistatud pole ka Hayden Paddonile uue võimaluse andmine.

Mäletatavasti pidi Paddon osalema juba Soomes, kuid lõhkus testikatsel auto nii õnnetult, et Soome etapiks masinat korda ei saadud.