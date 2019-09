Rally Estonial viga saanud Evans saab sel nädalal tagasi ralliautosse istuda

Vigastuse tõttu tuli M-Spordi esisõitjal vahele jätta Soome, Saksamaa ja Türgi MM-rallid. Tema asemel said WRC-sarjas kogemust Gus Greensmith ja Pontus Tidemand.

Nädala lõpus osaleb Evans M-Spordi peakontori lähedal Greystoke'is toimuval üritusel, kus sõidab R5 autoga. "Ma pole kunagi Elfynit mõne PR-ürituse eel nii elevil näinud," sõnas M-Spordi omanik Malcolm Wilson. "Jah, R5 auto pole päris WRC auto, kuid sellegipoolest on hea, et ta tagasi on."

Evans ise ootab ralliautosse istumist väga. "See on suur kergendus. Paigal istuda ja seda uudist oodata on olnud piinarikas, nüüd aga tean, et olen tagasi saja protsendi juures. Olen pidanud trennis seljaga ettevaatlik olema - nüüd on hea, et saan päris asja juurde naasta."

MM-sari jätkub Walesi ralliga oktoobri esimesel nädalavahetusel.