Rally Estonial triumfeerinud Tänak tuli MM-sarja üldarvestuses Ogier'le oluliselt lähemale

Liidriks jäi Sebastien Ogier (Toyota), kellel on koos 79 punkti. Teise koha säilitas prantslase tiimikaaslane Elfyn Evans, tal on nüüd 70 punkti. Tänakul on kolmandana 66 silma. Enne Eesti etappi oli vahe Ogier'ga 24, nüüd 13 punkti.

Rally Estonia suurim kaotaja oli Thierry Neuville (Hyundai). Belglane jäis Eestis nulli peale ja ta on nüüd 42 punktiga viies.

Sõitjate arvestus:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 79

2. Elfyn Evans (Toyota) 70

3. Ott Tänak (Hyundai) 66

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 55

5. Thierry Neuville (Hyundai) 42

6. Teemu Suninen (M-Sport) 34

7. Esapekka Lappi (M-Sport) 30

8. Craig Breen (Hyundai) 25

Võistkondlik arvestus:

1. Toyota 137

2. Hyundai 132

3. M-Sport 83

Autoralli MM-sari jätkub 18.-20. septembril Türgi etapiga.