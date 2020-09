Rally Estonial säranud Egon Kaur: loodan järgmisel hooajal kaasa teha 5-6 MM-etappi

Rääkides 2011. aasta vastasseisust ja napist kaotusest konkurent Craig Breenile kinnitab ta, et kripeldama ei ole olukord kauaks jäänud. „Nii see läks ja kahjuks läks tol hetkel kogu aur ja eelarve sinna. Pärast ei olnud võimalik kuskilt seda leida ja keegi pakkumist ka ei teinud. Tagantjärgi ma väga selle peale ei mõtle, eestlaslik jonn aitab edasi rühkida ja proto on tugevaks teinud,“ ütles ta. Kuigi alguses öeldi, et Kaur ei hakka proto roolis kunagi R5ga võidu sõitma, siis seni on seda suudetud.

„Korraks oli mõte, et prooviks see aasta veel MMile eelarvet kokku saada, kuid kui viimase nädalaga imet ei juhtu, siis see tundub natuke müstilise plaanina. Tulevikule mõeldes võiks üksikürituste asemel teha kaasa rohkem etappe, järgmisel aastal isegi 5-6 tükki. Isegi kui saame vähem eelarvet kokku, siis sellegipoolest saaks sõita ja kiiruse pealt edasi minna.“

Kaurile annabki jõudu juurde teadmine, et talle ei saa vastu paljud tehasetoega rallisõitjad, kellele tahab ta tulevikus veelgi tõsisemat konkurentsi pakkuda. Kuigi välismaiste radade, eriti MM-etappide kogemus on vähene, siis on Kauri sõnul igapäevatööna koolituste tegemine andnud talle oskuse teha loogikale põhinevaid järeldusi „Füüsikaseadused on kõikjal samad, oluline on legend õigesti kirja saada ja auto endale mugavaks teha. Ma ei näe põhjust, miks erineva kruusa peal ei peaks hakkama saama,“ sõnas ta.

Suuri toetajaid on Kaur Motospordil käputäis, seevastu väikseid on palju – seda ilmestas ka rallirahva toetus koduse WRC etapi eel. Järgmise aasta eelarvet hakatakse kokku ajama juba enne Saaremaa rallit ning Kaur loodab taaskord rallifännide abile. „Unistuseks on 350 tuhat, loomulikult jätkame suurtoetajate otsimisega. Kui õnnestub 1-2 etapil hea tulemus saada, siis saab sealt edasi minna,“ ütles Kaur.