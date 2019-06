Rally Estonial näeb kihutamas Dakari maratonralli Toyota Hilux’it

Benediktas Vanagas tuli tänavusel Dakaril autode arvestuses 11. kohale koos Sebastian Rozwadowskiga. Nende Toyota Hilux on spetsiaalselt Dakari jaoks ette valmistatud Toyota Gazoo Racing South Africa poolt. 1950 kilost neljaveolist autot veab edasi Lexuse viieliitrine V8 mootor, millel hobujõude 360 ja tippkiirus 190 km/h. Seega, seda Leedu rahvussümboolikaga atraktiivset autot on katsetel kaugelt näha ja kuulda. Benediktas Vanagas on varasemalt Rally Estonial osalenud erinevate autodega, kuid sellel korral on tal ka vastutusrikas kohtuniku roll, nimelt jälgivad võistlusautode ees startivad null- ja ohutusautod nii ralli turvalisust kui ka kohtunike tööd.

Benediktas Vanagas, General Financing team Pitlane sõitja: „Tänavune Rally Estonia pakub mulle kahte esmakogemust minu kahekümne aastase karjääri jooksul. Esiteks läbida ralli nullauto roolis, mis on väga vastutusrikas töö just ohutuse seisukohast. Teiseks, ma pole varem osalenud tavarallil Dakari autoga. Publikule on see aga parim võimalus näha parima Baltikumi tulemuse Dakari saavutanud Toyota Gazoo Racing Hilux’it võistlusolukorras kiiruskatsetel.“