Rally Estoniaks valmistuvat WRC ässa tabas ebameeldiv tagasilöök

Lappi pidi osalema sel nädalavahetusel kodumaal toimuval Jämsän Äijäti rallil, kuid neljapäeval toimunud testipäeval jõudis Lappi kihutada kõigest 300 meetrit, kui autot tabasid mootoriprobleemid.

"Loomulikult valmistab see pettumust," rääkis Lappi DirtFishile. "Peame aga aktsepteerima, et sellised asjad juhtuvad tehnikaspordis. Me ei saa sinna midagi parata. Vajalikku osa me enne rallit ei leia, seega on see läbi. Me ei saa midagi parandada."

Kodusel rallil ei olnud Lappi üldse kohal koos M-Spordiga. Sel nädalal valmistas soomlasele masina etta kohalik võistkond JanPro Racing. "See on ainus selline auto Soomes, seega polnud meil võimalust midagi muud asemele võtta," tõdes Lappi. "Ma pole nüüdseks juba väga pikalt sõitnud. Ma ei mäletagi, millal viimati nii pikalt sõitmiseta olin."

Ebaõnne tõttu pole Lappi seega jätkuvalt saanud korralikult valmistuda juba vähem kui aja pärast toimuvaks Rally Estoniaks. "Meil on mõned ideed ja teeme plaane," avaldas ta. "Plaanime JanPro Racingu masinat uuesti ette valmistada ja siis minna kuhugi sõitma. Läbisin vaid 300 meetrit. See oli nagu soojendus, mis lihtsalt lõppes."

Koroonaviiruse tõttu pea peale pööratud MM-sari jätkub septembri alguses toimuva Rally Estoniaga. Lappi hoiab kolme etapi järel üldarvestuses seitsmendat kohta.