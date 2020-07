Rally Estoniaks valmistuv Soome ralliäss pääseb lõpuks võistlustulle

Viimati märtsi keskel toimunud Mehhiko rallil võistelnud Lappi ei esinda Soomes aga M-Sporti. Kodusel rallil valmistab Lappile Ford Fiesta WRC masina ette soomlaste tiim JanPro Racing.

"Olen igatsenud rooli taga olemist ning see võistlus annab täiusliku võimaluse kihutada gaas põhjas maailma parimatel kruusateedel," rääkis Lappi portaalile DirtFish. "See on suurepärane soojendus enne hooaja taaskäivitumist. Meie peamine eesmärk on leida Rally Estonia ajaks kiirus üles."

Koroonaviiruse tõttu pooleli jäänud MM-sari jätkub septembri alguses toimuva Rally Estoniaga. Lappi hoiab kolme etapi järel üldarvestuses seitsmendat kohta.

