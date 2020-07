Rally Estoniaks sisse viidud oluline muudatus pakkus Mäkinenile rõõmu: see on suurepärane

Nimelt sõidetakse Rally Estonial ligi 70% marsuudist laupäeval. Üldliidri Sebastien Ogier´ (Toyota) jaoks tähendaks see aga olukorda, kus ta peaks suures osas rallist teistele teed puhastama. Muudatuse kohaselt vahetubki nüüd esimesena rajale sõitja poole päeva pealt. Tavaliselt tehakse nii teise võistluspäeva alguses, kuid aususe huvides tehakse seekord teisiti.

Neljakordne maailmameister Mäkinen oli otsusega rahul. "Vot see süsteem on läbi mõeldud. See on suurepärane asi," rõõmustas soomlane portaali Rallit.fi vahendusel.

Esmakordselt WRC-sarja kalendrisse kuuluv Rally Estonia peetakse Lõuna-Eesti teedel 4. - 6. septembrini.