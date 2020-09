Rally Estonia raja ääres näeb otseülekannet 27 suurelt ekraanilt

„Pealtvaatajate alades olevad ekraanid, millest suurima mõõdud on 3x5 meetrit, saavad otsepildi Levira digilevi (DTT - Digital terrestrial television) lahenduste kaudu. Telepilt valmib Tartus ERM-i alal ning sealt saadetakse signaal Tallinna teletorni. Signaal krüpteeritakse ja saadetakse laiali üle Eesti Levira kõrgeimatesse telemastidesse, kust signaal jõuab Tartu, Otepää ning teistele väiksematele ja suurematele Rally Estonia WRC etapi pealtvaatamisaladele,“ ütles Levira innovatsiooni- ja arendusdirektor Martti Kinkar.

„Levira on olnud Rally Estonia oluline partner juba eelmistel aastatel ja meil on heameel teha kvaliteetset koostööd Eesti esimese WRC ralli korraldamisel. Tegu on rahvusvahelisel tasemel tunnustatud digiteenuseid pakkuva ettevõttega. Nende kaasamine ühtib meie sooviga näidata maailmale Eestit läbi innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste,“ ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava.

„Lisaks saadab ERM-i juures asuv ülekandejaam kõik Rally Estonia WRC etapi tarbeks toodetud signaalid Rahvusvahelise Autospordiliidu FIA juhtimiskeskusesse, kust koordineeritakse ralli käigus politsei, päästeameti, kiirabi ja korraldusmeeskonna tegevust. Lisaks juhtimiskeskusele asub samas jaamas pealtvaataja aladele mõeldud spetsiaalse otsepildi edastamise tehnika ja juhtimine,“ ütles Levira TV tootmise juht Kulno Kägu.

Kägu lisas, et peale selle toodab Levira ava- ja lõputseremoonia TV-ülekande kontsertheli, millega jõuab rallifännideni lisaks unikaalsele pildile tipptasemel heli.

Levira on rallil WRC etapi ülekandeid tootva NEP Finlandi koostööpartner. Levira TV-tootmisosakonna töötajad on kaasatud ka NEP Finlandi meeskonda, nii et WRC+ ALL LIVE telepildi tootmisega on otseselt seotud mitu Eesti inseneri ja TV-operaatorit.

Kokku toodab WRC+ ALL LIVE pilti nelja TV-ülekandejaamaga, millest üks on Levira HD2 ja kolm NEP Finlandi jaamad. Levira HD1 SNG saadab otsepildi satelliidi vahendusel kõigilt WRC katsetelt Tartusse WRCTV ülekandejaama.