Septembri alguses Tartu ja Otepää ümbruses sõidetav Rally Estonia sarnaneb seniste MM-sarja kihutamistega ainult niipalju, et maailma parimad rallisõitjad läbivad kiiruskatseid ja nende tulemuste põhjal selgitatakse võitja. Kuigi ralli on tavapärasest WRC sarja etapist lühem, on võidusõidu traditsiooniline alustala paigas. Ent kõik muu koroonaviiruse ajastu tõttu seninähtust erinev.