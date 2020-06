Rally DirtFish’i selgitav avaldus: spekulatsioonid MM-rallist ei vasta tõele

Avaldame Rally DirtFishi korraldajate ja Eesti Autospordiliidu ühisavalduse täismahus.

Viimastel päevadel on meedias levinud erinevaid spekulatsioone justkui saaks Rally DirtFish’ist FIA Autoralli Maailmameistrivõistluste etapp. Antud spekulatsioonid ei vasta siinkohal tõele, Rally DirtFish ei ole pretendeerinud sellisele staatusele ega kavatsenudki saada FIA Autoralli Maailmameistrivõistluste käimasoleva hooaja etapiks.

Rally DirtFish’i korraldamise idee sündis sooviga jätkata Eestis tipptasemel võistluste läbiviimise traditsiooni, luua WRC tiimidele atraktiivsed arendus- ja treeningtegevuseks sobivad olud ning tuua Eesti rallifännidele maailma tipptasemel autosport koju kätte. Nii rahvusvaheline autospordi föderatsioon kui ka rahvuslikud alaliidud ja rallikorraldajad otsivad võimalusi ja lahendusi, et jätkata võistluste korraldamist arvestades kehtivaid COVID-19-st tingitud piiranguid ja ettevaatusabinõusid.

Sellega seoses on tekkinud situatsioon, kus üheks võimalikuks WRC etapi toimumispaigaks peetakse Eestit. Kohalik autospordi kogukond teeb pingutusi, et see plaan ka realiseeruks. Nii Rally DirtFish kui ka Eesti Autospordi Liit (EAL) toetavad igati mõtet ja initsiatiivi, et tuua ametlik MM-etapp valitseva autoralli maailmameistri Ott Tänaku kodumaale.