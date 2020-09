Rallit juhtiv Sebastien Loeb: tolmu oli palju, aga usaldasin legendi

"Ei oodanud, et rallit juhtima lähen. Lootsin muidugi, et mul on võimalik eesotsas võidelda. Mul oli autoga väga hea tunne. Legend oli hea. Leidsin kiiresti rütmi. Teadsin, et seda tuleb teha, sest esimene päev on stardipositsiooni mõttes olulise tähtsusega," ütles üheksakordne maailmameister, kes sõitis teisel katsel väga raske nähtavusega oludes välja kiiruskatse teise aja. Katse võitis konkurentidele teed puhastanud Sebastien Ogier.

"Juba stardis oli meil palju tolmu. Helistasime tiimile, kust öeldi, et nad ei saa midagi teha. Usaldasin oma legendi. Mõnes kohas pidin hoogu maha võtma, aga üldiselt hoidsin head rütmi."

WRC sarjas viimati 2012. aastal täishooaja kaasa teinud, üheksanda MM-tiitli võitnud ja pärast seda vaid lõbu pärast rooli keeranud 46-aastane Loeb tõusis viimati pühapäeva pärastlõunal poodiumi esimesele astmele 2018. aastal Hispaanias.

Küsimusele, kas ta peab rallivõitu Türgis tõenäoliseks, vastas Loeb: "Pikk tee on veel minna, Ma ei ütle, et mul on võimalus võita. Aga pean tunnistama, et potentsiaali on."

Laupäevastele kiiruskatsetele starditakse juba pööratud järjestuses ehk Loeb pääseb kell 8.45 algavale 31,79-kilomeetrisele katsele kümnendana.

Üldseis peale 2. kiiruskatset: