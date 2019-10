Rallisõitja Andreas Mikkelsen tegi ootamatu otsuse

Mikkelseni leping Erik Veiby juhitava agentuuriga saab läbi selle aasta lõpus ning Norra rallisõitja otsustas uut kontrahti mitte sõlmida.

"EVEN Managementil on olnud minu karjääris tähtis roll. Nad uskusid minusse 2009. aastal ja andsid mulle võimaluse teha seda, mida kõige rohkem tahan. Ma olen õnnelik, et olen saanud koos töötada niivõrd paljude spetsialistidega," teatas Mikkelsen.

"See on olnud suurepärane teekond, kus on olnud nii häid hetki kui ka keerukamaid päevi. Ma olen selles süsteemis töötanud kogu oma karjääri, kuid nüüd tunnen, et on aeg ise enda eest hoolitseda. See on väljakutse, mida ootan suure entusiasmi ja ka väikese kartusega. Usun, et saan sellega hakkama," lisas 30-aastane Mikkelsen.

Mikkelsen oli Veiby agentuuris üldse esimene klient. Veiby esindab teiste seas ka Citroenil sõitvat Esapekka Lappit, rallikrossi tähte Johan Kristofferssoni ning oma poega Ole Christian Veibyt.

"Meil ​​oli Andreasega suurepärane koostöö. Liikusime nii allamäge kui ülesmäge. Ta oli meie ettevõttes esimene sportlane ja meil on tihedad suhted. Nüüd oleme aga koos otsustanud, et Andreasel on aeg ise oma karjääri hallata. Soovime talle tulevikuks kõike head," ütles Veiby.

Mikkelseni leping Hyundai meeskonnaga saab läbi tänavuse hooajaga. Sel aastal on norralane teinud hea hooaja ning hoiab MM-sarjas neljandat kohta. Poodiumile on ta pääsenud Argentinas, kus oli teine, ning Itaalias ja Türgis, kus oli kolmas.