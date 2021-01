Ralliportaali analüüs: me pole veel Hyundais näinud seda Ott Tänakut, kes oli Toyotas

2019. aasta maailmameister Ott Tänak (Hyundai) pidi katkestama juba laupäeva hommikul, kui tal purunes kahe kiiruskatsega kaks rehvi, kuid kaasas oli vaid üks varuratas.

DirtFish kirjutas Tänaku võistluse kohta järgmist: "Hyundai jaoks valmistas Monte Carlo ralli sügava pettumuse. Tänaku katkestamine oli eriti valus, kui arvestada, et ta oli avapäeva lõpuks rallit juhtimas ja kui tal oleks laupäeva hommikul pakiruumis olnud täiendav Pirelli varurehv, saanuks ta jätkata. Kuid juba enne seda polnud kõik tegelikult korras. 2019. aasta maailmameister kurtis reedel võimu kaotanud mootori üle, mis röövis juuksenõelakurvides aega, ühel kiiruskatsel uduse esiklaasi pärast ja tal jäi lihtsalt enesekindlusest puudu. Kui otsekoheselt öelda, siis me ei näe täna sama Tänakut, kes Toyotas konkurendid paika pani."

"Ükskõik, mis põhjused need on, kuid tekib tunne, et Tänaku ja Hyundai partnerlus pole veel õigele tasemele jõudnud. Vähemalt loodavad mõlemad osapooled, et praegune pole nende lagi. Hyundaiga sõidetud kaheksa etapi jooksul on Tänak võitnud vaid ühe võistluse. Oma esimese kaheksa Toyota stardi järel oli tal kaks võitu ning järgmise kahe ralliga tõusis võitude arv neljani," lisab DirtFish oma analüüsis.

"Pole kahtlustki, et Tänak on endiselt väga tugev tiitlinõudleja, kuid võib-olla ta pole enam see võitja, kes tal oli kaks või kolm aastat tagasi. Ta on kindlasti juba tagajalgadel, sest ta kaotab Ogier`le 30 punktiga ja seda hooajal, mis võib jätkuva koroonakriisi tõttu taas oluliselt lühemaks jääda."