Ralliportaal: Tänak, Neuville, Ogier ja Evans osalevad augustikuus Lõuna-Eesti rallil

DirtFishi andmetel on Hyundai ja Toyota WRC meeskonnad otsustanud oma ässadega Lõuna-Eesti rallil osaleda, et nii valmistuda septembri alguses Eestis peetavaks MM-etapiks, Rally Estoniaks.

Hyundai tiimi boss Andrea Adamo sõnas DirtFishile: "Hetkel arvame, et stardis on mõlemad meie autod - Ott ja Thierry -, kuid see pole veel kinnitatud. Meie jaoks on oluline, et me enne hooaja algust saaksime võistlusolukorda tunnetada. Me peame seda tegema. Me võime küll testida, kuid võistlus on hoopis teine asi."

Toyota sõitjate osalemise kohta Lõuna-Eesti rallil ütles Adamo: "See oleks väga tore, kui ka Toyota mehed stardivad. See oleks fännidele ja spordile väga hea, kui need autod pika vaheaja järel taas omavahel konkureeriksid."

Lõuna-Eesti ralli direktor Gabriel Müürsepp polnud hetkel telefoni teel kättesaadav.

Rally Estonia sõidetakse 4.-6. septembril.

Uudist täiendatakse.