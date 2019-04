RALLIPÄEV vol 2: Ott Tänakut näeb Tallinnas kihutamas ja mullust esikohta kaitsmas 30. juunil lauluväljakul

Eestis on kasvamas Ott Tänaku hullus. Üle riigi on kinodes nähtav film Otist ja tema eelmisest hooajast ning aastatepikkusest pingutusest maailma tippu jõudmisel. WRC sarjas on ta kolmandal kohal ning kõik võimalused tõusmiseks ta enda kätes.

Neljapäeval, mil Ott ja Martin Järveoja sõitsid Peetris asuvast Toyota garaažist Kosmosesse filmi esilinastusele, olid teeäärsed palistatud sadade fännidega.

Aga juba 2,5 kuu pärast on võimalik Otti näha kihutamas ka Tallinnas, mil lauluväljakul toimub Delfi rallipäev vol 2. Ja peakangelaseks on loomulikult rahvusvaheline staar Ott Tänak, kelle filmile oli eelmüügist ostetud 15 000 piletit.

Lisaks Tänakule on taas stardijoonel 15 Eestis ja mujal tuntud automotostaari.

Seega tasub pilet uuele rallipäevale koheselt soetada SIIT.

Rallipäeva korraldab Ekspress Meedia.