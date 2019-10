Rallimänedžer: Toyota võimalused Ogier endale saada on 50-50

"Toyota tahab kindlasti Ogier'd. Ma arvan, et tema saamise võimalused on 50-50," rääkis Jouhki.

Ogier'l on tulevaks hooajaks Citroeniga kehtiv leping ja väidetavalt on tal võimalus kontraht katkestada ainult juhul, kui ta ei liitu ühegi teise WRC-võistkonnaga.

"Kui vaadata võistkonna mätta otsast, siis on täiesti loogiline, et selline tingimus on lepingus sees. Samas on sõitjal tavaliselt võimalus ikkagi leping katkestada," märkis Jouhki.

Pealegi on õhus võimalus, et Citroen loobub käesoleva hooaja järel üldse MM-sarjast ja sel juhul on Ogier vaba mees.

Tänaku ja Hyundai leping peaks ametlikuks saama selle nädala jooksul.