Rallimaailma tõusev täht saab juba Arctic rallil võimaluse kihutada Hyundai WRC masinaga

Solberg osaleb Soome talverallil Hyundai i20 Coupe WRC masinaga, mille valmistab talle ette Hyundai WRC sõsariim 2C Competition. 2003. aasta WRC maailmameistri Petter Solbergi poeg Oliver lõi hiljuti Hyundaiga käed kaheks aastaks. Solberg pidi algselt tegema kaasa hooaja WRC2-sarjas. Lapimaa rallil saab talendikas sõitja aga võimaluse panna end proovile juba WRC masinas.

Solberg saab WRC masinat proovida juba sel pühapäeval Rovaniemis toimuval testipäeval. "Suur tänu Hyundai Motorsportile võimaluse eest koguda kogemusi ning selle eest, et nad usaldasid mulle sel rallil WRC masina," rääkis kaardilugeja Aaron Johnstoniga koostööd tegev Solberg pressiteate vahendusel. "Loen juba minuteid, et saaksin sellesse autosse istuda. Tõeline unistus on teha WRC masinas debüüt koos valitseva meeskondliku maailmameistriga. Olen lumel üsna palju sõitnud ning need tingimused on mulle tuttavad, aga auto on minu jaoks täiesti uus. Minu jaoks on Lapimaal ainus eesmärk õppida ning saada kogemusi."

"Oleme väga õnnelikud, et Oliveril on võimalus sõita Arctic rallil WRC masinaga," sõnas Hyundai pealik Andrea Adamo. "Tahame näha, mida ta suudab, kuid mõistagi WRC debüüdil tal survet peal ei ole. Oliver peab nautima rallit ning võtma sellest kogemusest kõike. Tema jaoks on see esimest korda sõita rallimaailma absoluutses tipus, kuid tegu on rohkem testiga. Ta peab kohanema talvistes oludes kõrgete kiirustega. Loodame, et ta tuleb punktikatse lõppu rõõmsas olekus - see on peamine."

WRC hooaja avaetapil Monte Carlos hoidis Solberg punktikatse eel Hyundai i20 R5 masinaga üldarvestuses kümnendat kohta, kuid oli sunnitud Power Stage'il katkestama.

Hyundai WRC meeskonda esindavad Lapimaal Ott Tänak, Thierry Neuville ja Craig Breen.

Hooaja teine etapp peetakse 26. - 28. veebruarini.