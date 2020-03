Rallimaailma kogenuim kaardilugeja võttis vastu uue väljakutse

"Palju on õppida, aga see pakub mulle omakorda põnevust ja motiveerib mind veel enam," rääkis rajaametniku asetäitjana tööle hakkav Anttila DirtFishi vahendusel, kellel on ühtlasi ka varasemaid kogemusi Soome ralli köögipoolega. 2006. aastal töötas ta rallil võistlejate suhtekorraldajana.

"On põnev näha kõike teisest küljest ehk ralliautost väljaspool," jätkas soomlane. "Loodan, et minu asjatundlikkus tuleb rallile kasuks. Usun, et suudan anda uue perspektiivi. Soome MM-rallit korraldatakse niigi väga kõrgel tasemel ja praeguses olukorras on raske näha arenguruumi. Kõrge taseme säilitamine on suur väljakutse."

Kodusel rallil on Anttila osalenud kaardilugejana 20 korda. Pikaaegse tiimikaaslase Jari-Matti Latvala kõrval tõusis ta kolmel korral ka Soome ralli võitjaks. Anttila on pika karjääri jooksul võidutsenud kokku 18 etapil ning kõik neist on tulnud koos Latvalaga. Lisaks Latvalale on ta kaarti lugenud Mikko Hirvonenile, Janne Tuohinole ja Kosti Katajamäkile.