Rallimaailm ootab Tänaku otsust. Soome supermänedžer avaldas põneva asjaolu, mis võib eestlast M-Spordi poole kallutada

Jouhki sõnul on väga tugev kandidaat saamaks Tänakut endale M-Sport ja seda põhjusel, et Fordi autotehas võib 2022. aastal, kui WRC autodel tuleb kasutusele hübriidtehnoloogia, naasta ralli MM-sarja.

"Seetõttu võib Ford tahta varakult kindlustada selle, et saab endale parima rallisõitja," selgitas Jouhki Yle-le, kuid lisas, et ta pole kindel, kas Tänakule on mõtet maksta juba praegu kõrget tulevikupalka. "Samas Tänak teab oma hinda."

Jouhki ennustab, et Tänak jääb siiski Toyotasse, kuigi võitlus tema pärast M-Spordi ja Hyundaiga on kõva.

Tänaku otsusest sõltub teiste lepinguta võidusõitjate saatus. "Kui ta Toyotast lahkub, siis üsna kindlalt siirdub sinna Rovanperä," sõnas Jouhki ja kinnitas, et Rovanperäl on aeg WRC autosse istuda.

Jouhki tõdes, et Toyota pole ainus tiim, kuhu Rovanperä võib minna: "Proovime leida parima variandi. Samas pole kõik meeskonnad sellised, kellega sooviks lepingut sõlmida."

Ta ei täpsustanud, millistest tiimidest käib jutt, kuid arvata võib, et Citroenist, kelle maine sai pärast Kris Meeke'i vallandamist tunamullu kahjustada ja Hyundaist, mida juhib vastuoluline Andrea Adamo. Küll aga arvas Jouhki, et M-Sport, mis pole küll tehasetiim, on WRC autoga harjumiseks väga hea võimalus.