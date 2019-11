Rallimaailm on Toyota meeskonna suure otsuse ootuses

Kui algselt oodati, et Toyota teeb kuuekordse maailmameistri Sébastien Ogier, Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperä palkamise teatavaks täna, siis mitme ralliportaali andmetel tuleb ametlik teade ülehomme.

See tähendaks, et nii Jari-Matti Latvala kui Kris Meeke jäävad Jaapani autotootja meeskonnas lepinguta. Kuna Hyundail on järgmise aasta koosseis paigas ning Citroen lahkub WRC-sarjast, on neil võimalus veel töökoht leida vaid M-Spordis.

Lisaks Latvalale ja Meeke`ile on aga lepinguta veel suur hulk kogenud sõitjaid - teiste seas Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen, Craig Breen ja Mads Östberg.