Rallilegend Marcus Grönholm meenutas isa surmaga lõppenud õnnetust: seal autos võinuksin olla ka mina

Samuti rallisõitjana tegutsenud Ulf Grönholm läks 1981. aasta veebruaris Espoo lähedale autot testima, et järgmisel päeval algavaks Hankiralli võistluseks valmistuda. Kaardilugejana läks kaasa Bob Rehnström.

Toona oli kombeks testisõite teha pimedas ja antud juhul polnud tee tavaliikluseks suletud. Grönholmi juhitud Fiat Mirafiori põrkas kokku seisva lumepuhastusautoga. Lumepuhastusauto juht oli pikast tööpäevast väsinud ja oli rooli taga magama jäänud. Fiat läks põlema, nii Grönholm kui ka Rehnström surid.

"Arvasin, et mind võetakse testile kaasa ja ma saanuks kaassõitja kohal istuda. Ütlesin isale, et tahan testisõidule tulla. Lõpuks ütles ta, et mind jäetakse ikkagi koju. Et kell on juba hilja ja järgmisel päeval on vaja kooli minna," meenutas Marcus Grönholm.

Grönholm kavatses isa jälgedes rallisõitjaks saada ja tragöödia tema meelt ei muutnud.

"Ma sain toona aru, et kokkupõrge toimus maanteel, mitte testisõidu ajal. Minu jaoks polnud vahet, kas õnnetus juhtus ralli ajal, testisõidul või tavaliikluses," ütles Grönholm.

Kui Grönholm 2000. aastal Rootsi rallil karjääri esimese MM-etapi esikoha sai, pühendas ta võidu just isale. Samal aastal krooniti soomlane ka esimest korda maailmameistriks, 2002. aastal suutis ta saavutust korrata.