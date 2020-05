Ralliekspert pakkus põneva kalendri: hooaeg jätkub septembris, Soomes sõidetakse talverallit

Tänavu on ära jäetud juba kaks etappi - Tšiilis massirahutuste tõttu ja Portugalis koroonaviiruse pärast -, kuid endiselt on lootus, et MM-hooaeg jääb 12-etapiliseks.

Evans pole selles osas kuigi optimistlik. "Raske öelda, aga minu arvates on võimatu, et sel hooajal sõidetakse veel nii Argentinas, Keenias kui Uus-Meremaal," arutles Evans.

Ralliekspert ennustab, et hooaeg saab jätkuda alles septembris ning Soome etapp sõidetakse viimase jõuproovina detsembris. "Mina paremat plaani välja ei mõtle. Septembrini ei toimu midagi, seejärel lähme Türki, Saksamaale, Suurbritanniasse, Jaapanisse, Sardiiniasse ja Soome,“ leiab Evans.

Tänavu on koroonaviiruse tõttu peetud vaid kolm MM-etappi ning liidrikohta hoiab 62 punkti kogunud Sébastien Ogier. Kogenud prantslasele järgnevad Elfyn Evans (54 punkti), Thierry Neuville (42), Kalle Rovanperä (40) ja valitsev maailmameister Ott Tänak (38).