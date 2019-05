Ralliekspert Colin Clark: Tänak tuleb maailmameistriks, kui auto vastu peab

"Tänak oli Tšiilis briljantne. Siin pole mingit küsimust! Ta pani alates teisest katsest peale minema ja kontrollis olukorda lõpuni välja. Ütlesin seda ka aasta alguses: kui tal just probleeme ei teki, võib ta võita iga ralli. Ta on kiiruse poolest nobedaim, samuti on Toyota Yaris kiireim auto," rääkis šotlane.

"Küll aga on Yaris ilma kahtluseta habras, seda on ka Tommi Mäkinen (Toyota tiimipealik - toim) öelnud. "Habras" on võib-olla liiga tugev sõna. Kuid nende veljed on põhjustanud palju rehvipurunemisi. Ning lisaks veel elektroonilised probleemid."

"Kui Toyota suudab Tänakule aasta lõpuni pakkuda sada protsenti usaldusväärset autot, siis ma arvan, et ta võidab selle MM-tiitli. Ma tõesti arvan. Kuid [Sebastien] Ogier on sel aastal olnud sama briljantne. Auto pole küll veel talle täiesti sobivaks arendatud. M-Spordis võttis tal aega kolm-neli rallit, enne kui ta end sellega mugavalt tundis. Nüüd on ta Citroeniga kuus etappi sõitnud, aga pole ikka veel päris "seal". Tööd on veel teha," jätkas Clark.

"Aga mida ta (Ogier) teeb? Ta põrutab ühe poodiumikoha teise järel! Mida ta sel aastal teisiti teeb, on see, et ta võtab rohkem punkte punktikatsetelt. Ning sellepärast ta MM-sarja juhibki. Järjepidevus on Ogieril alati olemas olnud. Sellepärast talle nii palju makstaksegi. Nad teavad, et ta teeb oma tulemuse ära. Iga kord! Anna talle kiire auto, ta ilmselt võidab. Anna talle korralik auto, ta toob teile poodiumikohti. Ta on sada protsenti pühendunud. Kuid mul on temast tänavu kahju, sest härra Tänak - kui ta neist probleemidest jagu saab - tundub tähelepanuväärne."