Rallidirektori julge avaldus: WRC pöörab koroonakriisi enda kasuks

Kuigi mitmed autoralli MM-sarja etapid on edasi lükatud ja on tõenäoline, et kõiki etappe tänavu ei sõidetagi, arvab Matton, et tulevik on helge.

"FIA tahab, et WRC on pärast kriisi tugevam kui varem. Mul on tunne, et see lähebki nii," rääkis ta väljaandele Motorsport Week.

"Meie läbirääkimised WRC tiimide ja osanikega on avameelsemad kui varasematel aegadel. Tabusid pole ja keegi ei saa pahaseks, kui lauale tulevad ideed, mida isegi paar nädalat tagasi ei võetud üldse hästi vastu. Seni on kõik andnud edasi sõnumi, et nad tahavad jätkata ka 2022. aastal," lisas belglane.

Mattoni sõnul töötavad kõik osapooled ühe eesmärgi nimel - et WRC-sari oleks jätkusuutlik.

"Tore, et mõeldakse MM-sarja tervise, mitte enda huvides. Peame kõik sarjast huvitatud inimesed 2021. aastaks pardal hoidma. Esmalt tuleb tagada, et kõik tänavusel aastal ellu jääksid. Me ei saa kiirustada ja halbu otsuseid teha. Saan aru, et kõik tahavad infot, aga rapsida pole mõistlik," selgitas ta.

"See ei tähenda, et ootame niisama ja vaatame pealt, kuni riigid lukust lahti tehakse. Pole kahtlustki, et näeme rohkem vaeva kui tavaolukorras."