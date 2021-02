Ralliässad saavad Arctic rallil kihutada üle 200 km/h

Kui aastaid on talveralli toimunud Rootsis, siis tänavu jäi MM-ralli Rootsis mäletatavasti koroonapandeemia tõttu ära. Rootslaste asemel said võimaluse aga Arctic ralli korraldajad.

"Ütleksin, et teed on olemuselt väga erinevad," võrdles Tarkiainen WRC kodulehe vahendusel Arctic rallit Rootsi omaga. "Meil on teelõike, mis on väga käänulised ja kitsad ning kus puud on tihedalt täpselt tee kõrval. Samas on meil ka sektsioone, kus saab kõrge kiirusega kihutada."

Tarkiainen tõi eraldi välja reedel hommikul toimuva esimese kiiruskatsega nimega Sarriojärvi. "See on maagiline. Tõelised Ameerika mäed algusest lõpuni, kus kiirus kasvab üle 200 km/h. Sellest saab sõitjate lemmik," sõnas soomlane.

Mis on sõitjate jaoks Arctic rallil peamised väljakutsed? "Meil on jätkuvalt korralik talv, seega selgete päevade korral on päike pärastlõunal madalal, mis võib nähtavust mõjutada. Paljude jaoks on uus kogemus öösel lumistes oludes sõitmine. Tee ääres on palju lund, mis hakkab valgust vastu peegeldama, ehkki nähtavus võib päris hea olla," sõnas Tarkiainen. "Väga külma ilmaga võib tulla lumetolm, mis samuti nähtavust piirab."

Arctic ralli on kavas 26. - 28. veebruarini.