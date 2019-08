Ralliäss Hayden Paddon alustas uue põneva projektiga

Paddon töötab koos oma meeskonnaga Hyundai Kona mudeli peal. Paddoni tiim loodab esimesi teste elektriautoga teha järgmise aasta aprillis. Eesmärk on teha Konast esimene ralliauto, mis suudab kogu rallinädalavahetuse vastu pidada ainult elektrimootoriga.

Paddon teeb koostööd Hyundai Uus-Meremaa esinduse, Canterbury ülikooli ja austerlase Manfred Stohli asutatud STARD rallitiimiga. 32-aastane ralliäss loodab juba järgmisel hooajal osaleda Kona elektriautoga Uus-Meremaa rallidel. Teise prototüübiga, millel peaks võimsust rohkem olema, loodetakse valmis saada aastaks 2021.

Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) on kinnitanud, et WRC-sarjas võetakse aastast 2022 kasutusele hübriidtehnoloogia. Paddon sõnas, et ainult elektrimootori jõul sõitva ralliauto valmimiseni on veel siiski pikk tee. "WRC radadel on auto jaoks rohkem väljakutseid kui ringrajal, mis tähendab, et meie leitud lahendused võivad abistada ka igapäevaelus elektriautodega sõitvaid inimesi."

"Uue auto sooritusvõime hakkab vapustama kõiki," sõnas Paddon. "Lisaks luban, et eletriauto teeb samasugust müra nagu praegused WRC masinad, et pealtvaatajad saaksid rallit ikka nautida."