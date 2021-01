Iseenesest on ime, et Mone Carlo ralli üleüldse toimub, sest koroonaviirus on vallutanud Prantsusmaa. Mitte et viirust üleliia oleks – nakatumisnäitaja on kõvasti väiksem Euroopa keskmisest ja ligi poole pisem kui Eestis, aga see ei takista riiki lukku panemast.