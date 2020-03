Ralliajakirjanik tõi välja WRC-sarja probleemi: ei usu, et Ott Tänak pani rahvast Toyota Yarist ostma

"Kui kulud on nii suured, et M-Sport ei suuda ellu jääda, on seda kohe aru saada. Siis heitleks tiitli eest ainult kaks tootjat. Seda on ka varem juhtunud, aga enam ei tohi lasta asjadel nii minna," kirjutas Hall.

Loe artikli täisteksti SIIT!