Ralliajakirjanik: Tänaku ja Ogier' võimalused maailmameistriks tulla on 50-50

"Arvasime pärast Saksamaa rallit, et Sebastien Ogier on tiitliheitlusest sisuliselt väljas. Nüüd on ta tagasi mängus. Ta on Toyotale surve peale pannud. Mitte otseselt Tänakule, sest tundub, et Tänakut surve ei mõjuta. Ta teab, et kui auto töötab, siis ilmselt ta võidab. Aga jälle on küsimus Toyota vastupidavuses," rääkis Clark.

Eestlase Türgi ralli rikkus Toyota Yaris WRC mootori juhtaju ülesütlemine.

"Tänak ütles ka ise Türgis, et kui ta tahab tõsiselt MM-tiitli eest võidelda, ei saa sellised asjad juhtuda. Kelle peale ma praegu raha paneks? Arvan, et Tänaku ja Ogier' võimalused on enam-vähem võrdsed. Ogier on tõusuteel ja tal on suur enesekindlus," sõnas Clark.

MM-sarjas jääb sõita veel kolm etappi: Suurbritannia, Hispaania ja Austraalia. Tänaku edu Ogier' (Citroen) ees on 17 punkti, Thierry Neuville (Hyundai) jääb eestlasest maha 30 punktiga.

Vaata kogu saadet: