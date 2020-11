Ralliajakirjanik soovitab WRC hooaega alustada Okeaanias: see oleks kõige turvalisem lahendus

"Ma ei broneeri veel lende ja majutust Monte Carlosse. See on kindel," kirjutas Clark ralliportaalis DirtFish 2021. aasta jaanuari lõppu planeeritud hooaja avaetapi kohta.

Kuna koroonakriisi teine laine on praegu Euroopat räsimas, siis pole Clarki sõnul mingit kindlust, et kolmas laine jääb tulemata. Seetõttu on suures ohus ka veebruarikuine Rootsi ralli. Clark pakub välja, et rallijuhid peaks seetõttu "mõtlema kastist väljapoole".

"Nii. Siin on teile küsimus. Kus on praegu maailma kõige turvalisem koht, kui tahta vältida koroonaviirust COVID-19? Käed alla, siin pole mingit argumenti, minge lennukisse ja suunduge Austraaliasse ja Uus-Meremaale," pakub Clark uue hooaja alguseks välja lahenduse.

"OK, ma tean, et see pole nii lihtne, kuid see on võimalik ja see on potentsiaalne lahendus sellele segasele olukorrale, mis ootab ees autoralli maailmameistrivõistlusi, kui üritatakse meeleheitlikult navigeerida üle Euroopa levivates COVID-19 tormides," kirjutab Clark.

Ta jätkab: "Austraalia ja Uus-Meremaa on kaks silmapaistva ralliajalooga riiki. Ja mis veelgi olulisem, mõlemal on olemas organisatsiooniline struktuur, mis on kahtlemata maailma parimate hulgas. Paluge neil korraldada maailmatasemel ralli ja nad teevad seda. Miks siis mitte paluda neil mõlemal teha uue aasta alguses kaks tipprallit?"

Pärast nelja või viit etappi Austraalias ja Uus-Meremaal peaks MM-sari Clarki sõnul siirduma Jaapaniasse ja Lõuna-Koreasse: "Olen päris kindel, et me ei kuule ajavahe kohta suuri kaebusi Toyota ja Hyundai leerist."

Tunnustatud ralliajakirjanik lisab, et nende etappide järel oleks MM-kalendrist peetud juba seitse rallit ning võistlused võiks rahulikult jätkuda augustikuust Soome ralliga.