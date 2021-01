Ralliajakirjanik David Evans: Tänak tuleks Fordiga maailmameistriks

"Üleüldiselt on Hyundai paremaks saanud kõikides oludes, aga arvan siiski, et see pole veel sama hea auto kui Toyota, millel on pisike edumaa. See on algaval hooajal Otile raske koht, sest ta peab vastu astuma Sebastien Ogier'le, seitsmekordsele maailmameistrile, kelle käsutuses on kõige parem auto," lausus Evans Vikerraadio hommikuprogrammile, vahendab ERR-i spordiportaal.

"Aga kindlasti ei tahaks täielikult maha kanda M-Spordi Fordi, millel on ju hea mootor ja šassii. See on endiselt üks paremaid ralliautosid, aga tõsi - M-Spordi meeskonnal napib eelarvelisi vahendeid ja neil puudub tippsõitja. Usun, et kui Fordi rooli panna Ott Tänak, tuleks ta selle autoga maailmameistriks."

Algava hooaja kohta sõnas Evans, et koroonaviiruse leviku tõttu tuleb hakata varakult punkte koguma, kuna pole teada, mitu etappi sõidetakse ja mitu võib ära jääda. "Pilootidel on oma target-etapid ehk need, kus panustatakse maksimaalselt. Oti jaoks on soodsad teadagi kiired rallid nagu Rally Estonia või miks mitte ka Arctic Rally, mis sõidetakse teise etapina veebruaris Soomes."

"Kui palju on Otil sihikul Monte Carlos, seda on raske öelda, sest Sebastien Ogier on seal ikka väga-väga tugev," lisas Evans.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i spordiportaalis