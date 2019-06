Ralli liider Tänak: Dani oli kiire eile ja ka täna, ees ootab kõva võitlus

Tänak võttis kolmele hommikusele katsele kaasa kolm keskmise seguga rehvi ning kaks kõva rehvi, samal ajal kui suurem osa konkurentidest läks rajale ainult kõvade rehvidega. Parema pidamise tõttu võitis Tänak olulisi sekundeid ning tõusis Dani Sordo ette ralli uueks üldliidriks.

"Vaatasin, kuidas kaks aastat tagasi nendele katsetele rehvivalik tehti," avaldas Tänak, et tark valik tuli tänu kogemustele. "Alati tuleb pisut ajalugu uurida."

"Meil oli pisut parem rehvivalik ning suutsime sellest maksimumi võtta ning siin me nüüd oleme. Dani on eile ja täna väga kiire olnud, nii et ees ootab suur võitlus."

Üldiselt on Tänak sündmuste käiguga mõistagi rahul. "Tunne on hea, viimasel katsel suretasime küll korra auto välja, ent muidu on kõik hästi."

"Esimene läbimine on nendel teedel alati libe, kuna teepinnasel on palju liiva. Teisest küljest on rajal ka palju ohte. Üldiselt ei ole siin üldse lihtne sõita, silmad tuleb kogu aeg lahti hoida. Teine läbimine tuleb väga raske."