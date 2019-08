Räikkönen ei välista WRC masina rooli naasmist: igatsen rallit

Mäletatavasti on Räikkönen juba kahel hooajal WRC-sarjast osa võtnud, kui sõitis autoralli MM-sarjas aastatel 2010 ja 2011. Oma debüüdi tegi ta juba 2009. aasta Soome rallil Tommi Mäkinen Racing meeskonna ridades. Debüüt lõppes Räikköneni jaoks katkestamisega.

"Arvan, et meil õnnestuks vägagi kergelt koos Mäkineniga üks testipäev kokku panna, kuid see kõik sõltub ajahetkest," rääkis Räikkönen Ungari väljaandele Vezess antud intervjuus möödunud nädalavahetusel toimunud Ungari GP eel. "Igatsen rallit ning kui F1 karjääri lõpetan, tahaksin kindlasti rallimaailma naasta. Hetkel aga seda kindlasti ei juhtu, sest mul on kohustused pere ees ja võistlen F1-sarjas."

2007. aasta vormel-1 maailmameister Räikkönen on kokku osalenud 21 WRC-etapil. Tema parimaks tulemuseks on 2010. aasta Türgi ralli viies koht. Aastate jooksul teenis soomlane ka ühe katsevõidu.