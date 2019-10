PUUST JA PUNASEKS | Millist tulemust on Tänakul vaja, et MM-tiitel juba Kataloonias kindlustada?

Kuna Sébastien Ogier'l purunes reedel roolivõim ning ta kaotas seetõttu enam kui kolm ja pool minutit, on ta ilmselt suurest mängust väljas, kuigi praeguse seisuga saaks ta kaheksanda koha eest 4 MM-punkti ning võib lisa hankida ka punktikatselt. Et Ogier oleks tiitlimängust väljas, tuleks Tänakul saada Kataloonia rallil Ogier'ga võrreldes kaks punkti rohkem.

Hetkeseisuga on Tänaku suurem ohustaja aga ralli liidrikohta hoidev Thierry Neuville, kes saaks praeguse seisuga võidu eest 25 punkti ning on kindlasti ka punktikatselt lisa ootamas. Et tiitel kindlustada Kataloonias, ei tohiks Tänak Neuville'ile sel etapil ära anda rohkem kui 11 punkti.

Kui ralli lõppeks praegusel seisul (Neuville võtab võidu, Tänak kolmanda koha ning Ogier kaheksanda koha), oleks punktiseis järgmine: Tänak 255, Neuville 224, Ogier 216. Sel juhul jääks kõik punktikatse teha - isegi kui Neuville punktikatse võidaks (229 punkti), oleks Tänakul võimalik punktikatse teise kohaga (259 punkti) MM-tiitel kindlustada.

Teoreetiliselt oleks Tänakul võimalik tiitel Kataloonias kindlustada ka siis, kui Neuville ralli võidab ja Tänak ise neljanda või isegi viienda koha saab - sel juhul peaks aga Neuville punktikatsel ebaõnnestuma ning Tänak omakorda sealt kõvasti lisa võtma.